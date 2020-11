DAB+ - Les professionnels lancent ensemble la radio numérique à Toulouse

Le DAB+ c’est

• + de radios : en complément de la FM, jusqu’à 50 radios gratuitement écoutables en tout point du territoire

• + diversifié : grâce à un plus grand choix de programmes locaux, régionaux ou nationaux, thématiques ou généralistes

• + intuitif : une recherche des stations par leur nom et des récepteurs faciles à utiliser

• + moderne : la qualité de réception numérique, sans passer par internet

• + qualitatif : une meilleure qualité sonore grâce à la technologie de réception numérique

• + mobile : un plus grand confort sur la route, avec une continuité de l’écoute

• + riche : des informations sous forme de texte ou d’image, complémentaires du programme en cours

• + attrayant : le moment de changer pour un nouveau récepteur bi-mode FM et DAB+, au design plus moderne ou plus classique

• + intelligent : avec l'EPG (Electronic Program Guide), un aperçu détaillé des programmes en cours et à venir

• + de couverture : 40 % de la population française d’ici 2023