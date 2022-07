DAB+ : BFMTV se décline dans une version enrichie sur BFM Radio

Les téléspectateurs peuvent retrouver tous les programmes de BFMTV grâce à BFM Radio qui offre également des contenus enrichis et spécialement dédiés à l'audio : l'info trafic, la météo, la bourse ainsi que plusieurs podcasts : le podcast "Le service politique" par Philippe Corbé, "Le service reportage" par les reporters de la chaîne, "La question info" avec un expert de BFMTV qui répond à une question qui fait l'actualité ou encore "La question éco" avec Pierre Kupferman, éditorialiste économique de BFMTV et BFM Business, qui répond à une question au cœur de l'actualité économique...

Les téléspectateurs peuvent écouter les programmes de BFMTV en direct audio via leurs postes de radio équipés de la technologie DAB+ mais aussi sur l'application BFMTV et sur le site dédié bfmradio.com.