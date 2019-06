DAB+ : 75 millions de récepteurs déjà vendus

Le DAB est maintenant fermement positionné comme la plate-forme centrale au futur de la radio en Europe. Une position soulignée par un certain nombre de décisions réglementaires récentes. Ainsi, au niveau européen, la directive EECC adoptée par l'UE en décembre 2018 impose que tous les nouveaux autoradios vendus dans l'UE puissent recevoir la radio numérique terrestre d'ici à la fin 2020. L'Italie a déjà mis en place une législation visant à garantir la conformité à la directive dès début 2020, tandis qu’en France, dont le déploiement dynamique du DAB+ se poursuit à travers le pays, le niveau de couverture déclenchant les obligations de compatibilité avec le DAB+ de tous récepteurs vendus à partir de mi 2020 a été constaté En 2020, tous les récepteurs domestiques ou embarqués seront concernés.



En cumulé, plus de 2 millions de récepteurs DAB+ ont été vendus : 21% des véhicules neufs sont équipés en standard avec le DAB+, 21.3% de la population est couverte par un signal DAB+ et 13% des français ont accès à un récepteur DAB+. Près de 125 000 récepteurs DAB+ domestiques ont été vendus en France sur la période d'avril 2018 à mars 2019. Une croissance de 27% d’une année sur l’autre...