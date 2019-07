DAB+ : 28 radios indépendantes dans les Pays-de-la-Loire

Le SIRTI se félicite de la forte présence des radios indépendantes et réaffirme leur engagement dans le déploiement du DAB+, condition essentielle de la souveraineté culturelle et numérique de l’État. La radio numérique terrestre est la seule à garantir une réception, libre, gratuite et anonyme. Le Sirti rappelle donc l’importance de la promotion du DAB+ auprès du grand public comme cela avait été le cas pour le déploiement de la télévision numérique terrestre.

Le SIRTI représente et réunit 169 radios privées locales, régionales, thématiques et généralistes en France, diffusées en FM, en DAB+ et sur le digital. Les radios indépendantes représentent un quart du chiffre d’affaires de la radio privée (163 millions d’euros en 2018)