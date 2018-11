Culture Prime : l'audiovisuel public lance sa nouvelle offre culturelle

Rédigé par Francois Quairel le Vendredi 23 Novembre 2018 à 10:08 | modifié le Vendredi 23 Novembre 2018 à 10:56

Six entreprises de l’audiovisuel public français lancent un média social culturel, afin de favoriser l’accès à la culture et à la connaissance au plus grand nombre. Des vidéos originales sur des petits formats seront produits par Radio France, France Télévisions et les autres partenaires et mis à disposition d'abord sur Facebook puis les autres réseaux sociaux, ainsi que sous la forme d'une newsletter.