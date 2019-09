Crooner Radio satisfaite de sa diffusion nationale multi-zones

D’autant plus que le réseau national "par zones" est beaucoup plus intéressant en terme de coûts et de rentabilité que le réseau national dit "métropolitain" (réservé aux grandes majors) en raison du coût très important de la continuité de diffusion autoroutière (absorbant 70% du prix global). Comme nous l’avait précisé Jean-Baptiste Tuzet, fondateur de Crooner Radio, il y a quelques mois : "avec notre stratégie de grandes plaques de diffusion, nous couvrons les axes autoroutiers à 100 km autour des villes, ce qui permet la continuité des urbains. Les majors vont payer les autoroutes très pour un trafic irrégulier, sachant qu’entre 10h et 18h, le flux autoroutier est au calme. De plus, les sondages autoroutiers posent problème aux instituts de mesure". Plus généralement, les grands acteurs prennent à présent pleinement conscience de la nécessité absolue de préserver une diffusion hertzienne moderne et numérique, compatible avec le digital.