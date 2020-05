Covid-19 : une bonne coupe gratuite avec 100%

100% a décidé de s’occuper du rendez-vous de ses auditeurs chez le... coiffeur et lance l'opération "Chez le coiffeur".

Toute la semaine, 100% les invitera donc chez le coiffeur, et offrira les coupes… pour toute la famille. "Dès le 11 mai, on se refait tous une beauté !" indique le réseau régional qui s'engage à payer la note des auditeurs confinés depuis presque deux mois...