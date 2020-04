Covid-19 : sur ses 8 radios, le Groupe 1981 crée des nouveaux rendez-vous

Sur Voltage, Vibration et Wit FM, psychologues, nutritionnistes, coaches sportifs et spécialistes de l’économie des ménages répondent chaque jour aux besoins des auditeurs en y apportant des solutions pratiques.

Jusqu’à la fin du confinement, Voltage, Vibration et Wit FM proposent aussi un prolongement de leurs émissions et concerts, en vidéo, sur leurs sites internet et via les réseaux sociaux. Prochains rendez-vous confirmés, tous les jeudis d’avril à 21h30 sur Vibration avec Soprano le 9, Boulevard des Airs, le 16, puis Bigflo et Oli, le 24.