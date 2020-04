Covid-19 : les radios indépendantes "très impactées" par la crise

L’enquête révèle que 55% des radios indépendantes envisagent de solliciter le fond de soutien aux entreprises si la crise devait durer. En effet, plus de la moitié des radios interrogées ne disposent pas d’une trésorerie suffisante pour faire face aux difficultés actuelles. Les radios indépendantes ont connu un recul de leurs recettes tout à fait inédit : le chiffre d’affaires publicitaire local est en baisse pour le mois de mars de plus de la moitié en moyenne (-56% contre -32% en national). En avril, les radios indépendantes anticipent une chute de 78% du CA local (contre - 75% en national). Plus les radios sont implantées localement, plus elles souffrent de cette situation. La sortie du confinement annoncée hier de façon progressive à compter du 11 mai risque de fragiliser d’autant plus les radios indépendantes dont l’activité normale ne pourra pas reprendre avant l’été.