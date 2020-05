Covid-19 : le SNRL distribue 10 000 masques pour les radios

"À l'heure du déconfinement, les salariés et les bénévoles des radios doivent être protégés dans l'exercice de leur mission de communication et la reprise prudente et progressive du travail et des activités, qui doivent être adaptées avec bon sens" rappelle le Syndicat national des radios Libre. Le SNRL a ainsi commandé 10 000 masques de telle façon à ce que chaque radio reçoive un minimum de 50 masques prioritairement pour leurs salariés. "Il s'agit de permettre un "raccord" de quelques jours en attendant que les pouvoirs publics prennent leur responsabilité, et la mise massive de masques à disposition sur le marché" explique le SNRL. Il s'agit de masques civils dits chirurgicaux normalisés 3 plis. Pour obtenir gratuitement ces masques, les radios membres doivent remplir un formulaire accessible sur le site web du syndicat. Ils seront adressés par voie postale a partir du 15 mai.