Covid-19 : la solution d'interactivité VoxM mise à disposition gratuitement

Dans le contexte exceptionnel de la crise du Covid-19, de nombreuses radios ont décidé d'ouvrir leurs antennes à leurs auditeurs qui souhaitent s'exprimer, témoigner et faire part de leur solidarité. La solution VoxM , qui propose un outil universel d'interactivité avec les auditeurs permettant de récolter des témoignages, est mis à disposition gratuitement pendant toute la période de la crise. "Cela permettra à vos auditeurs d'interagir et de participer plus facilement sur votre antenne" indique la société VoxM dans un communiqué..Si vous êtes intéressé par une mise en place rapide de notre solution, vous pouvez contacter Bruno Seguin via bruno.seguin@voxm.live ou par téléphone au 07 69 63 62 56.