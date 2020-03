Covid-19 : la régie 1981 lance un dispositif pour remercier les annonceurs

Cette campagne accompagne une mobilisation complète des antennes dans ce contexte qui rend le média radio d’autant plus important pour les auditeurs. Ainsi, l’habillage de l’antenne leur rappelle qu’en écoutant la radio, ils ne sont jamais seuls. L’information a été renforcée sur toutes les antennes avec un à deux rendez-vous par heure. La rubrique de solidarité "Je veux aider", lancée dès septembre 2019 sur Voltage, Wit FM et Vibration est étendue à toutes les radios du groupe afin de donner de la voix aux initiatives populaires et citoyennes de solidarité autour du Covid-19. De plus, les animateurs répondent chaque jour et à tout moment aux questions des auditeurs pour leur apporter les informations pratiques dont ils peuvent avoir besoin.