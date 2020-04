Covid-19 : la radio 100% se mobilise pour le commerce local

Dès l’ouverture de la plateforme, et en quelques jours seulement, des dizaines d’acteurs du commerce local se sont inscrits sur le site centpourcent.com et ont communiqué auprès de nos auditeurs. Les auditeurs peuvent ainsi consulter ces annonces, par ville, par date, et par secteur pour affiner la recherche.Absolument, nous souhaitons aider nos clients réguliers et contribuer à l'effort de patriotisme économique et solidaire. Cette opération "Consommez local" est la continuité de l’opération "Soutien au commerce local" que nous avons lancé avec 9 autres radios régionales de catégorie B d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée, et que vous pouvez retrouver sur le site lesradiosregionales.com . Dès la semaine prochaine (du 27 avril au 2 mai), nous allons offrir aux auditeurs des dizaines de bons d’achat pris en charge intégralement par 100% (d’une valeur de 50 euros), que les auditeurs pourront utiliser auprès des commerçants, artisans, et agriculteurs locaux qui figurent dans cette rubrique "Consommez local" de notre site centpourcent.com