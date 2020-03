Covid-19 : la date de dépôt du dossier FSER repoussée

Dans un communiqué, le SNRL indique "remercier le Ministre de la Culture et la Direction Générale des Médias et des Industries Culturelles de cette disposition, et souhaite une grande souplesse dans l'appréciation des dates d'arrivées. En effet, des dossiers FSER sont d'ores-et-déjà retournés à l’expéditeur, d'autres sont bloqués à La Poste, et les constitutions de dossiers sont perturbées". Le SNRL souhaite le maintien du calendrier d'examen des dossiers arrivés, tel que prévu et invite les radios adhérentes à contacter si besoin la DGMIC via l’adresse fser@culture.gouv.fr avec copie l'adresse urgencesanitaire@snrl.fr