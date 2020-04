Covid-19 : des artistes latinos en live tous les soirs sur Radio Capsao

Tous les soirs dès 19h (week-ends et jours fériés compris), se succèdent en "live confinés" avec des concerts acoustiques, des mixs DJ et des cours de danse, de tous les genres latinos, en vidéo interactive en direct, pour les 56 000 fans de la page Facebook Capsao. Plus de 25 artistes ont déjà été programmés depuis le début du confinement et le planning est rempli jusqu'au 11 mai. Cette opération vise évidemment "à soutenir le public pendant cette période difficile, en le distrayant par l’apport de quelques touches de couleurs à leurs fin de journée, et en les aidant ainsi à repousser un peu les murs de leur espace de vie. Ils sont aussi un moyen d’offrir une visibilité aux artistes, sévèrement touchés par l’annulation durable des rassemblements et évènements culturels".