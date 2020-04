Covid-19 : Virgin Radio à la maison avec la scène française

Après un Electroshock confiné, Virgin Radio continue sur sa lancée et propose à ses auditeurs un nouvel événement inédit avec "les plus grands artistes de la scène française du moment". Tryo, Clara Luciani, Pomme, Elle & Lui, Laurie Darmon, Hervé, Noé Preszow, Izia, Camélia Jordana et Suzane se produiront pour les auditeurs et internautes de Virgin Radio ce mercredi 6 mai à partir de 21h pour un concert unique.

Cet événement inédit sera diffusé en live vidéo sur les réseaux sociaux : Facebook, Twitter, Instagram, de la station et évidemment sur Virgin Radio.