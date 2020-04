Covid-19 : Stay@HomeRadio, une radio par et pour les confinés

Sur Stay@HomeRadio, on retrouve logiquement de la musique mais surtout des contenus audio fabriqués à la maison par des professionnels et des amateurs. Se croisent le très drôle "En charantaine" d’Isabelle Field, le sportif "En tête à lettres" de Jenny animatrice chez Virgin Radio Bordeaux, le caustique "Quarantaine de Trucs" par Guillaume et Marie, le poétique “ Humeur du Jour Bonjour ” par Edwige Coupez , le canadien "Joyeux Confinement" ou encore "Frenchies autour du monde" pour s’évader au bout du monde. En tout, une quinzaine de signatures pour près de 50 contenus diffusés 24h/24h sur Stay@HomeRadio avec l’accord des contributeurs.