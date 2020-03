Covid-19 : Majelan invite les Français à s'exprimer

Psychologues et psychiatres soulignent que seul ou en famille, le confinement engendre du stress et augmente le risque de dépressions et de tensions. Pour Mathieu Gallet, co-fondateur de Majelan : "Nous espérons par cette initiative contribuer à faire perdurer et tisser des liens sociaux. Et inciter chacun à créer. Faisons de ce moment difficile que nous vivons parfois seuls un moment de partage et d’inspiration. Car je suis persuadé que ce temps cloîtré chez soi sera source de créativité et d’imagination. Et si Majelan peut modestement y contribuer, en portant votre voix, allons-y !".