Covid-19 : M Radio lance un nouveau programme sur Instagram

Tous les soirs à 19h en direct sur Instagram, les auditeurs retrouverontDavid Lantin et toute l'équipe M Radio, des invités surprises, des chanteuses, des chanteurs... en live vidéo. Yseult sera la première invitée de "M Radio à la Maison" et chantera son nouveau titre "Corps" que les auditeurs ont déjà pu découvrir sur M Radio. Rendez-vous sur le compte officiel Instagram (@mradiofr). L'émission "M Radio à la Maison" est proposée, dès ce jeudi, tous les soirs dès 19h.

"M Radio qui face à la crise du coronavirus continue ses programmes en misant principalement sur toutes les plus grandes voix de la chanson française pour accompagner les Françaises et les Français dans cette période de confinement" explique la radio.