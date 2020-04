Covid-19 : Jérémie Weber (Digigram) : "On a avancé la sortie d'une solution pour répondre aux besoins des radios"

Digigram s'adapte à la crise sanitaire et aux mesures de confinement. Invité de "La Lettre Pro à la maison", son PDG Jérémie Weber a détaillé l'organisation mise en place au sein de l'entreprise iséroise. "Sur les 40 personnes, j'ai seulement 4 personnes sur site, les autres sont en télétravail. Avec cette organisation, on maintient toute l'activité : le support, les ventes, la logistique et la fabrication." La société s'est réorganisée avec 3 priorités : "préserver la santé de nos collaborateurs, préparer un mode survie en anticipant une baisse de chiffre d'affaires et d'être prêt à une reprise dès qu'elle arrivera".