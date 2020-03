Covid-19 : France Bleu se mobilise pour "recréer le lien social"

Depuis lundi, les rendez-vous d'interactivité se sont multipliés puissance 44. Chacun, sur l’ensemble du territoire, peut s’exprimer pour offrir ses services, demander de l’aide, échanger des bons plans, conseiller, partager ses interrogations, ses émotions, et ce à tout moment de la journée. "À l'heure où chacun est amené à s'isoler, France Bleu, à travers tous ces rendez-vous, recrée le lien social et remplit sa mission primordiale de service public d’information de proximité et de garantie du lien social, particulièrement en ces jours de confinement" explique un communiqué. Sur les 44 antennes, ce sont plus de 320 heures de direct par jour sur le sujet avec la parole aux auditeurs et des émissions avec des invités experts.