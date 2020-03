Covid-19 : France Bleu joue la carte de la syndication de programmes

Casse-tête en vue pour le réseau des 44 stations locales de Radio France. En période de confinement, les dirigeants doivent combiner la nécessité d'assurer une mission de service public d'autant plus nécessaire et la sécurité de leurs collaborateurs. Ainsi, pour préserver les équipes sur la durée, les programmes locaux ont été adaptés à la situation. Si plusieurs stations, comme France Bleu Normandie Calvados et Orne ou encore France Bleu Belfort-Montbéliard ont été fermées, et diffusent les programmes d'une locale voisine, les autres implantations ont mis en place une syndication régionale.