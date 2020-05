Covid-19 : Champagne FM solidaire avec les bénévoles de la Croix Rouge

La vente s'est achevée le 3 mai à 20h et c'est Catherine qui est la nouvelle propriétaire de cette guitare, remportée avec la plus haute enchère à 500 euros, en faveur de la Croix Rouge française.

Depuis le début de la crise du coronavirus, la Croix Rouge française s'est mise en ordre de marche pour rassembler tous ceux qui veulent agir afin de relever les immenses défis qui se dressent devant nous. Prévention, soutien aux établissements de santé et aux secours publics, maraudes, en centre d'hébergement d'urgence, plateforme téléphonique de solidarité, prélèvements en "drive" pour les tests PCR : les volontaires de la Croix-Rouge française sont mobilisés sur l'ensemble du territoire...