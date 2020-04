Covid-19 : Audion s'intéresse à la consommation audio des Français pendant le confinement

Pendant le confinement, près de la moitié (46%) des Français écoute plus de contenus audio qu’avant, et 1 sur 5 en écoute beaucoup plus. L’écoute de contenu audio sur le digital (plateformes de streaming, sites internet, applications) a augmenté de 20% depuis le début du confinement. Plus de 8 Français sur 10 privilégient maintenant ce support pour écouter de la musique, la radio ou des podcasts, contre 6 sur 10 avant. Les Français semblent, en effet, délaisser le support radio au profit du digital qui correspond mieux à leurs usages pendant le confinement. Cette tendance déjà observée avant le confinement est intensifiée notamment par l’absence de trajets en voiture.