Coupes budgétaires : les radios associatives sarthoises lancent le débat

Ce jeudi 12 décembre de 12h à 13h30, depuis le studio de Radio Alpa à la MJC Prévert au Mans, l'animation de cette émission spéciales sera assurée par Éric Lucas (Fréquence-Sillé), Charlie Plès (Radio Alpa), Delphine Duchemin (Cartables FM). Un moment qui permettra de mettre en lumière les coupes budgétaires dans les Pays de la Loire et leurs conséquences pour les radios locales.Une diffusion en simultané et en différé est prévue sur l’ensemble de la Région des Pays de la Loire par les 24 radios associatives de la FRAMA et de la FRAP