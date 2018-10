Coup d'envoi du Paris Podcast Festival : les temps forts de ce vendredi

Tout le programme des trois journées : cliquez-ici

LA FABRIQUE DU PODCAST

@Plateau BarEntrée libre dans la limite des places disponibles.Intervenants : Carine Fillot (Hack The Radio), Emmanuel Bagot (Bad Geek), Maxime Piquette (CEO Ausha),Guillaume Derachinois (CEO Moustic the Audio Agency)Animée par : Dorothée Barba (France Inter)Intervenants : Cherifa Afiri (head of TargetSpot France), Hervé Rony (directeur général, Scam), Gregory Pouy(podcasteur, Vlan), Pierre Denis (CEO, Tootak)Animée par : Dorothée Barba (France Inter)Intervenants : Olivier Sere (vice-président, Havas Paris), Julien Landfried (directeur de la communication, Gecina),Frédéric Sitterlé (Groupe Challenges), Constanze Stypula (directrice générale, Audible France), Laurent Frisch(directeur du numérique et de la production média global, Radio France)Animée par : Dorothée Barba (France Inter)Virginie Maire (CEO, Sybel) et François Cusset (podcasteur et fondateur du studio Engle), présentée par MarieBarraco (productrice, Paris Podcast Festival)@MezzanineEntrée réservée aux professionnels accrédités. Accréditations disponibles sur parispodcastfestival.com@AuditoriumEntrée libre dans la limite des places disponibles.Julien Carette, président, Havas Paris. Conférence présentée par Chloé Tavitian, directrice conseil digital, HavasParisSophie Dumas, Directeur de Projets Transverses pour la Direction Déléguée à la Présidence, Groupe RenaultVictor Nataf, ambassadeur WixJulien Loisy, fondateur, Podcasteo@Chambre sonoreEntrée libre dans la limite des places disponibles.@AuditoriumEntrée libre dans la limite des places disponibles.Dreamstation (une fiction de Sébastian Dicenaire – œuvre lauréate du « Fonds podcasts native » SACD-FranceCulture). Écoute en binaural rendue possible par France Culture.Avec Sandrine Treiner, Directrice de France Culture, session présentée par Thibaut de Saint Maurice (déléguégénéral, Paris Podcast Festival)Entrée libre sur réservation sur www.gaite-lyrique.net.avec Laetitia Stagnara (directrice de la Gaîté Lyrique), Thibaut deSaint Maurice (délégué général, Paris Podcast Festival), Marie Barraco (productrice, Paris Podcast Festival)co-fondatrice de Pineapple Street Media, animéepar Charlotte Pudlowski, co-fondatrice de Louie Media