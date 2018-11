Contact FM : 200 auditeurs retrouvent un emploi

L’émission propose une vraie démarche d’accompagnement dans la recherche d’un emploi. Elle ne remplace pas les organismes existants ou sites internet qui sont incontournables mais propose un petit quelque chose en plus qui permet de trouver des profils différents. "Les Chasseurs d'emploi, c'est une émission pensée pour simplifier le processus d'embauche : 100% gratuite et facile d'accès (un coup de fil à l'antenne, un message sur Facebook, un mail). Résultat, grâce à l'émission, déjà 200 personnes ont trouvé un emploi dans la région. Et la demande est de plus en plus forte" indique Nicolas Pavageau, directeur général délégué de Contact FM.