Concerts à Radio France : une croissance du nombre d’abonnés de 91% en 4 ans

Ce sont plus 190 000 spectateurs qui ont assisté aux concerts produits ou coproduits à Paris par Radio France. Le taux de fréquentation des concerts est de 90% pour la saison 2018-2019. On note un très large rajeunissement du public. Plus de 1 000 abonnés ont moins de 28 ans. Le nombre de détenteurs du pass jeune a augmenté de 43% en 2018-2019 par rapport à 2017-2018. Plus globalement, le nombre d’abonnés a augmenté de 91% en quatre ans. Au-delà de l’Auditorium de Radio France, les formations musicales de Radio France rayonnent notamment à l’occasion de tournées organisées en France et à l’étranger (plus de 50 000 spectateurs), de concerts pour France Télévisions mais aussi grâce à francemusique.fr qui donne à entendre chacun des concerts à 125 000 auditeurs.