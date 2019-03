Concert "super privé" de Calogero sur Chérie

Chez eux, en voiture ou au travail, les auditeurs pourront partager un moment privilégié et écouter à partir de 9h. Le chanteur interprétera en live, plusieurs de ses titres en direct sur Chérie. Quatre personnes de toute la France ont également gagné leur invitation pour assister à ce concert inédit dans les studios, accompagnées de la personne de leur choix.

Auteur, compositeur, interprète, le chanteur a écrit et collaboré avec les plus grands artistes français. Actuellement, Calogero célèbre les 400 000 ventes de son dernier album "Liberté Chérie". Avec des titres comme "Je joue de la musique", "Fondamental", "1987" ou encore "Voler de nuit"...