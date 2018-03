Concert NRJ pour le lancement du Chti 2018 à Lille

NRJ Lille produira une émission spéciale, en direct et en public, de 12h à 15h, sur 101.3. NRJ Lille s’installera à l’Ibis Grand Palais (3, rue des Moulins de Garance) avec les artistes du concert pour cette émission spéciale, animée par Fabian, ils partageront un moment privilégié avant leur montée sur scène. Tous les Lillois sont invités à venir assister à l’événement. Ce concert sera entièrement partagé sur NRJ.fr et NRJ Play qui partageront sur leur site les images backstage des artistes et du concert. Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement en suivant le hashtag #LeChtiAvecNRJ sur tous les réseaux sociaux de la radio. Rappelons que "Le Chti 2018" est le guide bons plans de la Métropole Lilloise, édité par les étudiants de l’EDHEC.