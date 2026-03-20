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Vendredi 20 Mars 2026 - 11:40

Cogeco Média revendique 3.9 millions d’auditeurs hebdomadaires à Montréal


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Les résultats Numeris pour l’hiver 2026 indiquent que les stations de Cogeco Média rassemblent 3,9 millions d’auditeurs hebdomadaires à Montréal. Les données mettent en avant la performance de plusieurs marques radio du groupe, notamment 98.5, Rythme 105.7, 96.9 CKOI et The Beat 92.5, sur différents segments du marché radiophonique montréalais.



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Selon les résultats Numeris pour l’hiver 2026, les stations de Cogeco Média totalisent 3,9 millions d’auditeurs hebdomadaires à Montréal. Dans le détail, 98.5 est présentée comme la station parlée numéro un à Montréal avec près de 1.7 million d’auditeurs chaque semaine et 17.5% de parts de marché auprès des adultes 25-54 ans.
Sur le segment musical francophone, Rythme 105.7 demeure la station numéro un pour un 28e sondage consécutif. 96.9 CKOI revendique plus de 1.5 million d’auditeurs, ce qui correspond à la plus grande portée musicale du marché et la station se classe pour la deuxième fois consécutive première auprès des adultes 25-54 ans.
De son côté, The Beat 92.5 est décrite comme la station musicale anglophone numéro un à Montréal depuis 10 ans sans interruption, selon les données issues de la mesure Numeris PPM hiver 2026.

Tags : audience, Canada, Cogeco, Cogeco Média, Montréal, Numeris, Rythme 105.7, The Beat



Frédéric Brulhatour
Brulhatour est le rédacteur en chef du magazine La Lettre Pro de la Radio et le directeur associé... En savoir plus sur cet auteur


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