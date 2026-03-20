Cogeco Média revendique 3.9 millions d’auditeurs hebdomadaires à Montréal

Vous aimerez aussi
-
La radio atteint 79 % des Canadiens chaque semaine avec 7 heures d’écoute
-
La radio belge entre mutation numérique et maintien de la FM
-
Dans la voiture, la radio reste dominante tandis que l’audio digital gagne du terrain
-
ICI Première place 9 des 10 émissions les plus écoutées à Montréal
-
Aux États-Unis, l’écoute de podcasts et d’audio en ligne atteint de nouveaux sommets
Selon les résultats Numeris pour l’hiver 2026, les stations de Cogeco Média totalisent 3,9 millions d’auditeurs hebdomadaires à Montréal. Dans le détail, 98.5 est présentée comme la station parlée numéro un à Montréal avec près de 1.7 million d’auditeurs chaque semaine et 17.5% de parts de marché auprès des adultes 25-54 ans.
Sur le segment musical francophone, Rythme 105.7 demeure la station numéro un pour un 28e sondage consécutif. 96.9 CKOI revendique plus de 1.5 million d’auditeurs, ce qui correspond à la plus grande portée musicale du marché et la station se classe pour la deuxième fois consécutive première auprès des adultes 25-54 ans.
De son côté, The Beat 92.5 est décrite comme la station musicale anglophone numéro un à Montréal depuis 10 ans sans interruption, selon les données issues de la mesure Numeris PPM hiver 2026.
Sur le segment musical francophone, Rythme 105.7 demeure la station numéro un pour un 28e sondage consécutif. 96.9 CKOI revendique plus de 1.5 million d’auditeurs, ce qui correspond à la plus grande portée musicale du marché et la station se classe pour la deuxième fois consécutive première auprès des adultes 25-54 ans.
De son côté, The Beat 92.5 est décrite comme la station musicale anglophone numéro un à Montréal depuis 10 ans sans interruption, selon les données issues de la mesure Numeris PPM hiver 2026.