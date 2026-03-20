Cogeco Média revendique 3.9 millions d’auditeurs hebdomadaires à Montréal

Selon les résultats Numeris pour l’hiver 2026, les stations de Cogeco Média totalisent 3,9 millions d’auditeurs hebdomadaires à Montréal. Dans le détail, 98.5 est présentée comme la station parlée numéro un à Montréal avec près de 1.7 million d’auditeurs chaque semaine et 17.5% de parts de marché auprès des adultes 25-54 ans.

Sur le segment musical francophone, Rythme 105.7 demeure la station numéro un pour un 28e sondage consécutif. 96.9 CKOI revendique plus de 1.5 million d’auditeurs, ce qui correspond à la plus grande portée musicale du marché et la station se classe pour la deuxième fois consécutive première auprès des adultes 25-54 ans.

De son côté, The Beat 92.5 est décrite comme la station musicale anglophone numéro un à Montréal depuis 10 ans sans interruption, selon les données issues de la mesure Numeris PPM hiver 2026.