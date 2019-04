Cinquième et nouvelle édition du "Prix RFI Talents du rire"

Le lauréat, sélectionné par un jury de professionnels, bénéficiera d’un prix doté de 4 000 euros destiné au développement de sa carrière, et sera invité à se produire lors du festival Abidjan capitale du rire en décembre 2019. L’an dernier, le "Prix RFI Talents du rire" a récompensé le duo ivoirien "Les Zinzins de l’art". Ce groupe humoristique ivoirien, constitué de Kaboré l’intellectuel et d’Alain Lucas, se démarque par la qualité de ses textes, l’interaction avec le public, les improvisations et les sketchs en lien avec l’actualité. "Les Zinzins de l’Art" sont aujourd’hui invités dans les plus grands festivals d’humour de la région.

Ce prix sera remis Abidjan, du 5 au 8 décembre 2019, lors de la cinquième édition du festival "Abidjan capitale du rire" en partenariat avec RFI et France 24.