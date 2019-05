Cinquième édition du Prix Daniel Sabatier

Le Prix Daniel Sabatier fait son grand retour, pour la 5ème année consécutive.Cette année encore, 3 projets de contenus audiovisuels, innovants et originaux, proposés par des étudiants et/ou “post-étudiants”, seront primés par un jury composé de plusieurs experts du secteur audiovisuel : Lorenzo Benedetti (fondateur du Studio Bagel), Simone Harari (fondatrice et présidente du groupe Effervescence), Anthony Lamond (président de Audio Network), Raphaëlle Mathieu (présidente du Prix Daniel Sabatier) et Alexandre Michelin (vice président du groupe Spicee). Ce prix existe grâce à ses partenaires : Ego Productions, Audiens, Audio Networks et Lucien Télévisions.