CineMusik : le frisson des bandes originales de film

"Sans le son, l'image n'est rien". C'est en appliquant cette devise que Florent A. a imaginé CineMusik, webradio entièrement consacrée aux musiques de films et créée il y a quatre sur la plate-forme Radionomy : "Regarde un film sans le son, tu verras que l'émotion n'est plus la même. On ne frissonne plus. Maintenant : ferme les yeux et monte le son, tu auras une envie irrépressible de ré-ouvrir les yeux ! Pour moi, l'ouïe est le sens le plus immersif et émotionnel du corps humain. J'ai donc commencé à m'intéresser au "grand frisson sonore" du cinéma. J'ai commencé par créer un blog pour faire partager ma passion. Puis la webradio est arrivée. En 2015, je recherchais un moyen de produire en ligne mes futures radios... Radionomy était le moyen le plus ergonomique et efficace pour faire monter en puissance mon audimat. C'est sans conteste Radionomy qui m'a donné l'envie de créer ma radio CineMusik, qui est née le 28 mars 2015", raconte Florent.