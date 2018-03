Ciblez tous les professionnels de la radio

Rédaction de communiqués de presse ou de dossiers de presse, gestion de votre communication et de vos réseaux sociaux, les Éditions HF vous permettent désormais de mettre en avant vos produits et vos services auprès de 8 000 contacts certifiés et près de 4 000 entreprises liées à l'industrie de la radio.