Christophe Hondelatte chuchote sur Europe 1

Avec 46.5 millions de podcasts téléchargés, "Hondelatte raconte" est le premier podcast de récit de France. Il a signé en 2020-2021 une saison record avec une hausse de +62% de ses téléchargements. Avec 386 000 auditeurs à l'écoute chaque jour sur la vague novembre-décembre 2020, "Hondelatte raconte" a battu, l'année dernière, un record, permettant à Europe 1 de renforcer sa place dans le marché radio, en gagnant +0,3% de PdA en un an entre 14h et 15h (4,4% de PdA). Les auditeurs peuvent également retrouver Christophe Hondelatte sur "Radio Hondelatte", une webradio 100% dédiée à ses récits à écouter 24/24 sur europe1.fr, ainsi que sur les enceintes connectées Amazon (Alexa), Google (Home) et sur YouTube.