Christophe Hondelatte a fêté ses 40 ans de radio

Avec 46.5 millions de podcasts téléchargés, "Hondelatte raconte" est le premier podcast de récit de France. Il a signé en 2020-2021 une saison record avec une hausse de +62% de ses téléchargements. Et avec 9.6 millions de téléchargements au mois d’octobre 2021 (soit un record pour le mois), Christophe Hondelatte confirme son statut de "premier conteur de France". En un an, la consommation des podcasts "Hondelatte raconte" a progressé de 124% et les téléchargements du programme ont été multipliés par 2.2. Une écoute boostée par le lancement de "Hondelatte raconte… une année", qui participe aux quatre heures de récits quotidiennes, notamment avec l’émission "Historiquement vôtre".