Chérie : un concert privé "Pop Love" à Trélazé

À partir de 21h, Cyrille Laporte et Angélique présenteront le concert depuis la salle de l’Aréna Loire. Les artistes interpréteront en live plusieurs de leurs titres devant les 1 200 auditeurs présents. Dès 15h, Chérie s’installera en direct de la Chapelle (9, rue Cordelle) avec les artistes du concert. Pour cette émission spéciale, animée par Thibaut Longépée, ils offriront au public présent les toutes dernières places ! Les auditeurs connectés seront au cœur de l’événement sur tous les réseaux sociaux Chérie. Pour cela, il suffira de suivre le hashtag #ConcertPopLove. Dès le lendemain, toutes les photos et vidéos de la soirée seront à voir sur cherie.fr et NRJ Play.