Chérie FM : un concert à Bordeaux avec Francis Cabrel

À partir de 20h30, Francis Cabrel, heureux de retrouver son public, partagera un moment privilégié depuis la scène pour le plus grand plaisir des 230 auditeurs présents. Francis Cabrel fait son grand retour avec la sortie de son nouvel album "À l'aube revenant". On y retrouve notamment le premier single "Te Ressembler". Guitare à la main, Francis Cabrel interprétera ses plus beaux titres au rythme de la musique.

Ce "Concert super privé" sera à suivre sur les réseaux sociaux officiels de Chérie FM. Et, pour gagner leurs invitations, les auditeurs ont rendez-vous jusqu’au 11 septembre sur Chérie FM ou peuvent s'inscrire sur cheriefm.fr.