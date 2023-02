Charles-Emmanuel Bon nommé Secrétaire Général de Radio France

Charles-Emmanuel Bon a rejoint Radio France en novembre 2022 en tant que directeur de la distribution et des projets stratégiques. Précédemment directeur des opérations et des systèmes d’information de Lagardère News, Charles-Emmanuel Bon dispose d’une large expérience du média radio. Membre du comité exécutif de Lagardère News, son périmètre de responsabilité couvrait notamment les technologies radio et presse, l’exploitation de l’antenne de Europe1 et les relations institutionnelles du groupe. Auparavant, il a occupé diverses fonctions chez RTL Group au Luxembourg et en France. Il a notamment dirigé RTL Net, la filiale internet de RTL et a été en charge du développement et des technologies du pôle radio de M6. Avant de rejoindre RTL Group, il était directeur de projet au sein de la practice Media chez Booz Allen Hamilton, un cabinet de conseil en stratégie. Il est diplômé de l’Institut d'Etudes Politiques de Paris, de l’ESSEC et de l’Université de Cergy Pontoise.