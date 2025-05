Champagne FM reçoit Indochine pour une émission spéciale

Ce format s’inscrit dans une stratégie éditoriale de valorisation de rencontres artistiques, en lien avec les attentes des auditeurs et les dynamiques de programmation musicale en radio musicale régionale. Champagne FM entend ainsi proposer un dispositif à double entrée : diffusion linéaire classique et relais numérique, pour capter l’attention d’un public élargi.

L’émission s’inscrit dans la grille du vendredi matin, sur la plage horaire 9h00–10h00, moment stratégique en matière d’audience et d’engagement digital. Le dispositif, annoncé plusieurs jours à l’avance, vise à créer un point de contact fort avec les fans du groupe et les auditeurs réguliers de la station.