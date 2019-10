Cette saison, Horizon veut rester en pole position

Cette saison, Horizon joue la stabilité tant dans ses contenus, sa programmation que son équipe d'antenne. D'autant que, cet été, la station a enregistré le meilleur score d'audience de son histoire avec 66 700 auditeurs sur le Nord-Pas-de-Calais, soit une progression supérieure à 20% par rapport à l'an dernier. Sur la zone de Lens-Béthune-Arras, avec 8% en Audience cumulée, Horizon se classe en troisième position parmi les stations musicales et locales (à 4.3 % et 2.2 % derrière Skyrock et NRJ). Sur la même zone, en Part d'audience, Horizon se paye le luxe de largement surclasser toutes ses concurrentes tant sur la cible ensemble que sur les 25-49 ans.

Voilà qui permet à la station détenue par Groupe Force 1 d'afficher son claim : " 1er sur Lens-Béthune-Arras ".