Cet été, en selle avec Globule Radio

Connaissez-vous ViaRhôna ? C’est la piste cyclable qui longe le Rhône du Léman à la mer Méditerranée. Cet itinéraire vélo emblématique, ce sont plus de 800 km à travers panoramas sauvages et patrimoine culturel, industriel ou naturel. Pédaler sur ViaRhôna, c’est s’engager pour une odyssée à travers 2 000 ans d’histoire.

À l'origine de cette série, la station Globule Radio. Il s'agit d'une radio de territoire basée à Chamonix, un média engagé dans des actions d’EMI et un studio de production de podcasts. Avec "La Tête au-dessus du guidon", Romane Barbotte, Jessica Compois et Caroline Sénécal créent pour le plaisir des oreilles un carnet de voyage sonore et immersif pour permettre de ressentir, découvrir et vivre le patrimoine naturel, culturel et industriel de l’itinéraire tout en géolocalisant les épisodes grâce à l'outil Karacal.