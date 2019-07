Cet été, Nostalgie Belgique devient "Nostalgie Summertime"

C'est une première, Nostalgie Sud et Nostalgie Nord, s’unissent pour élire "LA" chanson qui symbolise le mieux la Belgique. Du 21 juin au 12 juillet, les deux radios proposent aux auditeurs de voter et d’élire leur chanson belge favorite (lire ICI ), sur base d’une sélection de titres francophones et néerlandophones. Le résultat sera compilé en un classement qui restera secret jusqu’à l’annonce officielle le jour de la fête nationale, le 21 juillet. Date à laquelle une émission inédite et bilingue sera diffusée simultanément sur les deux radios. Les auditeurs peuvent voter pour leur chanson belge préférée sur Nostalgie.be.