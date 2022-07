Cet été, Fip et le Radioeat vibrent à l’unisson en terrasse

Le radioeat, restaurant bistronomique de la Maison de la Radio et de la Musique installé toute l’année au premier étage, inaugure pour l’été, et jusqu’au mois d’octobre, une grande terrasse végétalisée au milieu des arbres, juste devant l’entrée. Un espace habillé de guirlandes lumineuses dans un esprit guinguette avec un dancefloor destiné aux grooveuses et groovers en manque de verdure. Un lieu idéal pour les soirées d’été entre amis, collègues ou en famille.

Le chef Thierry Bassard y propose une cuisine de produits frais et de saison, "healthy" et "veggie friendly". Pour clôturer le diner, une petite pause s’imposera avec les desserts gourmands aux touches bretonnes de Laura Dumais, la cheffe pâtissière maison.