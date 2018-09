Cécilia Ragueneau quitte la direction de RMC

Très discrète depuis sa prise de fonction en janvier 2017, Cécilia Ragueneau ne connaîtra pas les nouveaux studios de RMC. Elle quitte son poste de directrice générale de RMC. L’information, révélée par PureMédias , nous a été confirmée par une source interne "sans autre commentaire"."Cécilia Ragueneau nous a annoncé sa décision de quitter la Direction Générale de RMC pour un poste de dirigeante au sein d’une société d’étude et de conseil internationale." écrit Alain Weill, patron d'Altice Media, dans un communiqué.Un départ soudain pour la dirigeante dans un contexte de profonds changements au sein de la filiale média d’Altice France, dirigée par Alain Weill, qui semble remanier son organigramme.Le groupe NextRadioTV est entrain de déménager dans un grand immeuble du quartier de Ballard à Paris, aux côtés de SFR et des autres sociétés du groupe. Cécilia Ragueneau est remplacée par Guénaëlle Troly, qui chapeaute également les chaînes TV RMC Découverte et RMC Story (ex Numéro 23). Il y a quelques jours, le patron de l’Express, autre filiale d'Altice, Guillaume Dubois, avait été débarqué.On apprend également la nomination d'Hervé Béroud au poste de directeur du pôle information des activités audiovisuelles d'Altice. Il était jusque-là directeur de l'information de NextRadioTV.