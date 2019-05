Ce soir, Delta FM organise sa "Delta Party"

Cette soirée sera présentée par le duo matinalier Michael et Louise. À partir de 16h, une émission spéciale sera diffusée et présentée, depuis les coulisses de la "Delta Party" par le duo du 16/19h : Carole et Guillaume. Lors de cette soirée, plus de 5 000 personnes sont attendues.

Delta FM est la première radio en Flandre Côte d’Opale et réalise la plus forte audience de France sur la zone de Dunkerque Elle émet en FM depuis Dunkerque Saint-Omer et Boulogne ainsi qu'en DAB+ depuis Lille Calais et Dunkerque