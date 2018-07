Ce mardi, Bel RTL et RTL s'associent

Depuis 6h, la programmation musicale revêt les couleurs franco-belges et propose les plus grands succès issus de ces deux pays. En outre, dès "La Matinale Bel RTL" et toute la journée, la rédaction RTL info donne la parole aux Belges qui témoignent de leur encouragement aux Diables mais aussi aux Français qui vivent en Belgique depuis plusieurs années ou encore à des couples mixtes franco-belges. Les superstitions des supporters, la sécurité renforcée autour des lieux de retransmission du match seront des sujets abordés par les journalistes, également présents dans le Hainaut, zone frontière entre la France et la Belgique. Martin Buxant, de son côté, recevra Gérard Linard, président de l’Union belge de football, en direct de Saint-Pétersbourg à 7h50.