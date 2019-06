Ce 21 juin, France Musique fête la musique

De la musique ancienne à Philip Glass, du piano classique au lyrique en passant par le jazz et l’accordéon… Clément Rochefort présentera cette une grande soirée festive en public et en direct du mythique studio 104 de la Maison de la radio. Son annoncés le Quatuor Tana (quatuor à cordes) pour son disque Claude Debussy Quatuor by Tana Quartet (megadisc classics), Simon Ghraichy (piano) pour son disque 33 (Deutsche Grammophon), Vanessa Wagner (piano) pour son disque Inland (Infiné) ou encore Eva Zaïcik (mezzo-soprano) pour son disque Venez chère ombre (Alpha).

Coup d'envoi, ce vendredi 21 juin à partir de 20h au Studio 104 de la Maison de la radio.