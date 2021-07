Cartman, Camille Cerf, Mikka... arrivent sur Fun Radio

À partir du 30 août, Cartman, "figure emblématique de la radio et sa joyeuse bande de potes" auront la charge développer un nouveau rendez-vous du lundi au jeudi de 21h à minuit "dans un nouveau concept différent de ce qui se fait habituellement sur les radios musicales".

Dès le 23 août, Camille Cerf et Mikka Rocchia seront à l'antenne, chaque samedi et chaque dimanche, de 13h à 14h. La Miss France 2015 et l'animateur qui officie chaque jour dans "Bruno dans la radio", promettent "une émission surprenante qui mettra en avant un récapitulatif des événements les plus drôles et incroyables arrivés dans la semaine".